Bimbo muore in Svizzera: era stato dimenticato in auto per alcune ore

20:43 - Un bimbo di 16 mesi è morto a La Chaux-de-Fonds (nel nord della Svizzera) dimenticato all'interno di un'auto per diverse ore da uno dei suoi familiari. Il parente, non è chiaro se si tratti del padre, è andato al posto di lavoro scordandosi infatti di lasciare il piccolo all'asilo. Una volta finita l'attività lavorativa, l'uomo si è recato in macchina, ma solo in quel momento si è reso conto della tragedia. La procura ha aperto un'inchiesta.

La vicenda è stata resa nota dal procuratore cantonale di Neuchatel, Marc Rèmy. Secondo Rèmy, uno dei familiari, un uomo, "si è scordato di lasciare il piccolo alla solita struttura di accoglienza". "A fine orario di lavoro è andato a prendere il bimbo, ma solo in quel momento si è reso conto della tragedia". Inutili i soccorsi, per il piccolo non c'era più nulla da fare.