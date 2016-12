Usa, padre dimentica il figlio in auto Morto il bambino di quindici mesi

17:26 - Un bimbo di 15 mesi è morto dopo esser stato dimenticato dal padre in automobile sotto il sole cocente. E' successo a Ridgefield, cittadina del Connecticut al confine con lo Stato di New York. Accortosi di quanto accaduto, il genitore ha portato il piccolo in ospedale ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e segnalare il caso alle autorità.

La triste vicenda arriva a pochissima distanza dalla tragica storia di Cooper Harris, il piccolo di 22 mesi morto in Georgia per essere stato abbandonato in macchina sotto il sole cocente. Secondo la polizia di Ridgefield, il bimbo è rimasto troppo a lungo nel veicolo, dove la temperatura è salita, uccidendo il bambino.



I media statunitensi riferiscono che la morte del bambino è stata segnalata alle autorità dal personale del Danbury Hospital, l'ospedale in cui il padre ha portato il figlioletto non appena si è accorto della tragica disattenzione. La polizia non ha ancora diffuso le identità del bimbo e del papà perché le indagini non sono ancora state chiuse.



Il caso della Georgia - Per l'altro caso, quello della Georgia, il giudice che si occupa della vicenda ha avanzato anche l'ipotesi della pena di morte per il padre: in questa vicenda infatti Justin Harris, così si chiama il papà, non avrebbe dimenticato il figlio in auto, ma lo avrebbe abbandonato di proposito per liberarsene, lasciandolo per sette ore sotto il sole cocente.