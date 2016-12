Usa, bimbo lasciato in auto al sole muore: padre accusato di omicidio

21:30 - Un bimbo di 22 mesi è morto in Georgia (Stati Uniti) dopo esser stato lasciato dal padre per sette ore sotto al sole sul seggiolino del suo Suv. Secondo le autorità non si è trattato di un drammatico incidente. Gli inquirenti sono convinti che si sia trattato di un feroce assassinio premeditato. Il padre del piccolo, Justin Ross Harris, è stato incriminato per omicidio e crudeltà su un bambino.

La Cnn, citando un'anonima fonte vicina alle indagini, riferisce però che dalla memoria dei computer utilizzati dal padre del bimbo nel suo ufficio e sequestrati dalla polizia è emersa una ricerca online su quanto tempo gli animali riescono a sopravvivere nell'abitacolo di un'auto lasciata al sole.



Non è chiaro quando e da chi la ricerca sia stata fatta, e la polizia non ha voluto commentare la notizia, ma certo la posizione del padre del bimbo, che ha 33 anni, si fa sempre più complicata. "La catena degli eventi registrati in questo caso non portano verso una semplice negligenza e a sostegno di questa affermazione verranno presentate delle prove", si è limitato a dire il capo della polizia locale.