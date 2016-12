Usa, la denuncia di un papà: "Ecco cosa succede dentro un'auto al sole"

10:09 - Terry Bartley, padre di tre bambini, ha realizzato un video di un minuto e mezzo in cui mostra quali sono gli effetti di una permanenza prolungata in un'auto parcheggiata sotto il sole cocente. L'uomo usa se stesso come cavia: si chiude nella propria vettura con i quattro finestrini del tutto chiusi. "Come potete vedere, sto sudando e riesco a malapena a respirare. Questo succede a me che sono un adulto e ho un fisico molto più resistente", ha dichiarato Bartley nella clip. Se questo è l'effetto devastante del calore su un uomo di 33 anni, come può un bambino resistere a temperature di 90 gradi?



L'iniziativa di Terry vuole sensibilizzare i genitori a non dimenticare i bambini dentro i veicoli, dopo che la scorsa settimana un padre aveva provocato la morte del proprio piccolo di 15 mesi in Connecticut, al confine con lo stato di New York, e pochi giorni prima un caso analogo in Georgia aveva provocato il decesso di un bambino di 22 mesi. Il filmato è stato visualizzato più di un milione di volte.