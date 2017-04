Del Grande, il padre: "Potrà telefonare alla moglie"

Gabriele Del Grande, il documentarista fermato dalle autorità turche al confine con la Siria e tenuto in stato di fermo dal 10 aprile, ha ottenuto il permesso di telefonare alla moglie. Lo comunica il padre del giornalista. "So che mio figlio ha avuto il permesso di telefonare a sua moglie e che lo farà in giornata, ma per adesso non ci sono novità riguardo ad un suo eventuale rimpatrio", ha fatto sapere l'uomo.

Sull'invito dell'ambasciatore in Italia a incontrare la famiglia di Gabriele Del Grande, il padre Massimo ha anche spiegato che "siamo tanti in famiglia e prima di prendere qualsiasi decisione sul da farsi ci consulteremo come abbiamo fatto sempre finora".



Massimo Del Grande ha aggiunto che "stasera da noi ci sarà un buffet di solidarietà, organizzato da un nostro vicino, all'interno dell'osteria che gestisco insieme a mia moglie a Panicagliora, sulla Montagna Pistoiese, al quale hanno già aderito un centinaio di persone che ci sostengono in questa battaglia che abbiamo iniziato per far tornare a casa al più presto Gabriele".