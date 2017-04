Del Grande, il giornalista detenuto in Turchia: "Inizio lo sciopero della fame"

"Sto bene" - "Ho subito interrogatori al riguardo e ho potuto telefonare solo dopo giorni di protesta. Non mi è stato detto che le autorità italiane volevano mettersi in contatto con me", ha affermato poi Del Grande. "Sto bene, non mi è stato torto un capello ma hanno sequestrato il mio cellulare e le mie cose, sebbene non mi venga contestato nessun reato", ha proseguito.



Il giornalista è in Turchia dal 7 aprile. Ai compagni Gabriele ha raccontato: "Mi hanno fermato al confine, e dopo avermi tenuto nel centro di identificazione e di espulsione di Hatay, sono stato trasferito a Mugla, sempre in un centro di identificazione ed espulsione, in isolamento".



"Questa è la prima telefonata - rendono noto la compagna Alexandra D'Onofrio e i compagni di viaggio di "Io sto con la sposa" - che gli è stato concesso di fare da domenica 9 aprile, quando è stato fermato dalle autorità turche al confine nella regione di Hatay".



La Farnesina alla Turchia: "Liberatelo" - La Farnesina, intanto, ha chiesto che Del Grande, "sia rimesso in libertà, nel pieno rispetto della legge". "Il ministro Alfano - si legge in una nota - ha disposto l'invio a Mugla, dove Del Grande è detenuto, del console d'Italia a Smirne per rendere visita al connazionale" mentre "l'ambasciatore d'Italia ad Ankara ha trasmesso alle autorità turche la richiesta di visita consolare, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 1963".