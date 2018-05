Dazi Usa, Tusk: "Prepararsi anche a scenario in cui Ue è sola"

Sui dazi americani "l'Europa deve fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere il legame transatlantico, ma allo stesso tempo dobbiamo essere preparati agli scenari in cui dovremo agire da soli. Abbiamo abbastanza potenziale per affrontare la sfida". E' il messaggio del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ai leader dei Ventotto. "E' assurdo pensare che l'Ue possa essere una minaccia per gli Stati Uniti", ha sottolineato Tusk.