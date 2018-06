Dazi, media Cina: possibili azioni contro colossi Dow Jones

La Cina potrebbe colpire le "blue chip" americane del Dow Jones nel caso gli Stati Uniti optino per un'aspra escalation dello scontro commerciale. "Se Trump continua a inasprire le tensioni sul commercio con la Cina, non possiamo escludere la possibilità che la Cina possa replicare con una linea dura mettendo nel mirino i colossi del paniere del Dow Jones", scrive in un commento il Global Times, tabloid del Quotidiano del Popolo, "voce" del Pcc.