Corea del Nord, nuovo lancio di un missile balistico: fallito

Al di là dell'esito negativo del lancio la mossa sembra una nuova provocazione nei confronti degli Stati Uniti. Il lancio, secondo lo stato maggiore interforze sudcoreano citato da Yonhap, è avvenuto da poco a nord di Pyongyang, nelle prime ore del mattino.



Il missile lanciato è esploso in volo sopra la terraferma, non è uscito dal territorio nordcoreano e quindi non ha rappresentato una minaccia per l'America del nord: lo afferma il comando Usa del Pacifico. Il lancio è avvenuto dalla base di Pukchang, nella Corea del nord e non ha neanche raggiunto il Mar del Giappone, secondo quanto riferiscono dirigenti Usa citati dalla Cnn. Secondo questi, il missile era probabilmente un vettore balistico di medio raggio del tipo Kn-17 il cui volo sarebbe durato solo 30-40 chilometri.



Trump è stato informato - La Casa Bianca è stata informata del test missilistico nordcoerano e il presidente Donald Trump, tornato da poco da un comizio ad Atlanta, ha ricevuto un briefing sugli sviluppi. Secondo alcuni media Usa l'amministrazione Trump potrebbe rispondere al test missilistico nordcoreano accelerando l'ipotesi di nuove sanzioni nei prossimi giorni e con ulteriori esercitazioni navali o l'invio di aerei o navi come prova di forza.



Trump via Twitter: "E' stata una mancanza di rispetto verso la Cina" - Il presidente statunitense ha commentato via Twitter quanto accaduto. "La Corea del Nord ha mancato di rispetto agli auspici della Cina e al suo altamente rispettato presidente lanciando oggi, anche se senza successo, un missile. Male!".