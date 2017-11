Corea del Nord, gli Usa pensano a nuovi mezzi contro lancio missili

Secondo il "New York Times" l'amministrazione Trump sta allargando la sua strategia per fermare i missili di Pyongyang prima che escano dallo spazio aereo nordcoreano. Le nuove misure, suggerite in una richiesta urgente al Congresso per un costo di 4 miliardi di dollari, prevedono il rafforzamento delle cyber armi per interferire con il sistema di controllo prima del lancio dei missili, oltre a droni e jet per abbatterli poco dopo il loro decollo.