Colombia, crolla un famoso ponte: undici morti e 14 feriti

I funzionari locali affermano che il bilancio delle vittime potrebbe salire, perché le lesioni subite dalle persone cadute in una gola profonda 80 metri sono state gravi. I vigili del fuoco accorsi per prestare soccorso affermano che i morti comprendono cinque adulti e due minori. Le autorità di Villavicencio hanno chiesto alla popolazione di recarsi a donare il sangue per le vittime dell’incidente. Secondo il dirigente della Protezione civile Juan Carlos Guzmán, "serve sangue di qualsiasi gruppo anche per i quattro bambini fra i 5 e i 12 anni sopravvissuti al volo".