Collisioni da record al Cern di Ginevra E' iniziata la rivoluzione della fisica

E' cominciata al Cern di Ginevra la "rivoluzione" della fisica, con le prime collisioni di particelle all'energia record di 13 TeV (13.000 miliardi di elettronvolt). Diventa in questo modo possibile osservare un mondo di fenomeni completamente nuovi, che la fisica tradizionale finora non era in grado di descrivere. Il direttore designato del centro, Fabiola Gianotti: "Un passo storico per la fisica e la tecnologia".