4 novembre 2014 Fabiola Gianotti nuovo direttore del Cern "Lavorerò per scienza al servizio della pace" La prima donna a capo del celebre laboratorio di Fisica svizzero Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:44 - E' l'italiana Fabiola Gianotti il nuovo direttore generale del Cern di Ginevra. E' la prima volta che una donna è a capo del laboratorio europeo di fisica delle particelle. Gianotti, romana di 52 anni, ha studiato a Milano; è stata fra i protagonisti della scoperta del bosone di Higgs. Lavorare "per la scienza al servizio della pace", è quanto ha ribadito di voler fare fare la studiosa.

"E' senz'altro un grande onore, un prestigio e una responsabilità essere il futuro direttore del Cern", ha affermato. "Cercherò di impegnarmi per mantenere il ruolo di primo piano che il Cern ha nel campo dell'eccellenza scientifica, così come nella tecnologia e nell'innovazione, nell'educazione e nella collaborazione internazionale nella scienza al servizio della pace", ha spiegato. Tante le attese per il futuro, quando nella primavera del 2015 rientrerà in funzione il grande acceleratore Lhc: "Saranno ancora tante - ha proseguito - le sorprese che la natura ci riserverà".



Un successo per la scienza italiana: così il ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, Stefania Giannini, ha commentato la notizia. "Massima soddisfazione per l'elezione, a larga maggioranza, di Fabiola Gianotti quale nuovo Direttore Generale del Cern", rileva il ministro in una nota. Si tratta, aggiunge, "di un grande successo per la scienza italiana. Sono certa che Gianotti farà un ottimo lavoro".