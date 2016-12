Cnn: aereo russo si è spaccato in volo Ma è ancora mistero sullo schianto

L'Airbus russo A321-200 che si è schiantato ieri nel Sinai, provocando la morte di 224 persone, si è spaccato mentre era in volo: lo scrive la Cnn online, citando fonti dell'aviazione civile russa. A parlare è il direttore esecutivo della commissione interstatale, Viktor Sorochenko: "La disintegrazione della fusoliera si è verificata in volo, e i frammenti sono distribuiti su un'area di circa 20 chilometri quadrati".

007 britannico: "Bomba a bordo". La dinamica quindi farebbe pensare a un'attentato. Se risulterà confermato che l'Airbus della compagnia russa Kogalymavia si è spaccato in volo, bisognerà prendere in considerazione l'ipotesi "non di un collasso meccanico, ma piuttosto di un'esplosione a bordo", sostiene infatti l'esperto britannico di sicurezza e intelligence, il professor Michael Clarke, direttore del Royal United Services Institute. "I primi rapporti dicono che l'aereo si spezzato in due e questo suggerisce non un collasso meccanico, ma piuttosto un'esplosione a bordo", afferma Clarke, citato dalla Bbc.