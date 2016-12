Clima,India propone alleanza solare

Il primo ministro indiano Narendra Modi è partito per il summit sul clima di Parigi dove ribadirà l'approccio "attivo e bilanciato" di New Delhi e lancerà la proposta di "un'alleanza solare" tra 100 Paesi situati nella fascia tropicale. Nonostante le pressioni Usa e Ue, il governo indiano si oppone a un impegno globale sulle riduzioni delle emissioni di gas serra per non pregiudicare il diritto allo sviluppo e a sradicare la povertà.