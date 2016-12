Clima, Conferenza Onu: entro fine 2018 regolamento accordo Parigi

La Conferenza Onu sul clima di Marrakech Cop 22 si è chiusa con la decisione, presa dai 196 stati partecipanti, di definire entro dicembre 2018 il regolamento per l'attuazione dell' Accordo di Parigi. Il regolamento dovrà definire in quale modo i Paesi monitoreranno i loro impegni per la riduzione dei gas serra (Nationally Determined Contributions). Il testo finale richiede agli Stati ricchi di istituire entro il 2020 il Green Climate Fund.