Cina, molestata dentro un ascensore: lei reagisce e lo sistema per le feste

L'uomo che è con lei in ascensore le si avvicina e sembra spiare quello che sta scrivendo sul cellulare. Ma in realtà guarda qualcosa d'altro... Lei si scosta, lui si allontana. Ma poi torna a insistere. Alle spalle, cerca di palpeggiarla. Ma la donna, tailleur elegante e tacchi alti, non si lascia sorprendere. E reagisce con prontezza. Prima lo schiaffeggia, poi gli assesta un paio di calci in pancia e tra le gambe. L'aspirante molestatore è sistemato. Come raccontano le immagini riprese in Cina, da una telecamera di sorveglianza.