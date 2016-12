Texas, compagnia telefonica la molesta: risarcita di 230mila dollari

Viene risarcita di 230mila dollari per essere stata tormentata da una compagnia telefonica con 153 telefonate-spot in un anno. È quello che è successo ad Araceli King, una ragazza texana, che aveva più volte aveva chiesto alla società di smettere di perseguitarla con messaggi commerciali non richiesti.

Il giudice della corte di Manhattan ha spiegato di aver deciso di applicare una pena fino a 1500 dollari a telefonata, perché le azioni della Time Warner Cable sono state "particolarmente eclatanti". Insomma, un vero e proprio 'stalking'. L'avvocato della donna, Sergei Lemberg, ha fatto sapere che la sua cliente è molto felice per la decisione che rappresenta un messaggio per tutti quei consumatori vessati da troppe telefonate pubblicitarie. Per lei in arrivo un assegno pari a circa 200mila euro. Un bel gruzzoletto, dunque, che forse potrebbe invogliare anche qualche cliente in Italia ad imitirare l'esempio di questa ragazza.