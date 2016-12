20 ottobre 2014 Cina, gli orrori del racket: cammello menomato per chiedere l'elemosina Secondo le autorità locali di Fuzhou, dove due mendicanti sono stati fermati, all'animale sarebbero stati deliberatamente tagliati gli zoccoli Tweet google 0 Invia ad un amico

11:21 - Paese che vai, usanze che trovi. Anche quando si tratta di elemosina. Così mentre da noi spesso agli angoli delle strade si trovano mendicanti accompagnati da cani dalla precarie condizioni di salute, in Cina, per smuovere l'animo e la generosità dei passanti, si è optato per un cammello menomato. Secondo le autorità locali di Fuzhou, dove i due mendicanti sono stati fermati, all'animale sarebbero stati deliberatamente tagliati gli zoccoli, una pratica crudele non così rara nel racket delle elemosine in Cina.