Catalogna, un mln di persone alla marcia unionisti | Puigdemont potrebbe candidarsi alle elezioni del 21/12

Circa 1,1 milioni di persone hanno partecipato alla marcia unionista di Barcellona , secondo gli organizzatori, mentre secondo la polizia i manifestanti sono circa 300mila. Il lungo corteo ha sfilato per le strade della capitale catalana per chiedere l'unità della Spagna dopo il voto sull'indipendenza e la destituzione del presidente della regione . E il Belgio rettifica: nessuna ipotesi di asilo per Puigdemont.

Belgio, il premier esclude l'asilo per il presidente destituito - E' il primo ministro belga Charles Michel a rettificare la posizione del suo Paese sul presidente destituito Carles Puigdemont. E a dire che l'ipotesi di concedergli asilo politico "non è assolutamente all'ordine del giorno" del governo belga. A evocare l'eventualità era stato il ministro Theo Francken, dell'Alleanza neo-fiamminga Nva, che aveva ventilato l'ipotesi facendo infuriare il portavoce del Partito popolare spagnolo Esteban Gonzalez Pons, che l'aveva definita "inaccettabile". Michel ha esortato Francken a non gettare "benzina sul fuoco" della crisi catalana.



Se non sarà in carcere, Puidgemont potrà candidarsi - Intanto si apprende che, "se non si troverà in carcere", il presidente destituito Carles Puidgemont potrà "teoricamente" partecipare alle elezioni regionali del 21 dicembre. A dirlo ad Ap è il ministro degli esteri spagnolo Alfonso Dastis. Intanto la Procura spagnola potrebbe incriminare Puigdemont per "ribellione" e spiccare il mandato d'arresto.



Via le foto del Govern dai commissariati - I vertici dei Mossos, scrive El Pais, hanno ordinato ai loro agenti di ritirare tutte le foto ufficiali dei membri del Govern destituito della Catalogna dai commissariati e dagli altri uffici della polizia regionale.