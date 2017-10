Catalogna, Puigdemont: è il peggior attacco dai tempi del franchismo

La decisione del governo di Madrid di applicare l'articolo 155 "è il peggior attacco dai tempi del franchismo". Lo ha detto il il governatore catalano Carles Puigdemont in una dichiarazione ufficiale. "Non è la prima volta che le istituzioni catalane, con il beneplacito del re, subiscono un golpe", ha aggiunto. Puigdemont ha quindi chiesto che il Parlament di Barcellona si riunisca la settimana prossima per esaminare "le misure da prendere".