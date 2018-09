Caso Aquarius, Conte: "Macron parla per la Francia non per l'Ue"

"Se Macron - a quanto mi riferite - dice che l'Italia ha una crisi politica in atto con l'Ue, io rispondo che lui rappresenta la Francia , l'Europa è composta da 27 Paesi. Se parla per la Francia va benissimo: l' Italia non ha un problema con Parigi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte , a margine dell'Assemblea generale dell' Onu , replicando alle accuse di Macron di non aver rispettato le leggi internazionali sul caso Aquarius .

Migranti, "l'Italia ha salvato l'onore dell'Europa" - "L'Italia non ha problemi con la Francia - ha ribadito il presidente del Consiglio -. Ci sono stati 588mila sbarchi in 5 anni, l'Italia ha la coscienza a posto, l'Italia non è contro l'Europa, ha fatto il suo, ha salvato l'onore dell'Europa, come ci è stato riconosciuto".



"Lascio all'amico Macron libertà di opinione ma a volte quando si esprime un'opinione si sbaglia", ha aggiunto. "Non voglio entrare in polemica con l'amico Macron", ha chiarito. "Lui rappresenta la Francia".