Caraibi, bimbo italiano di 16 mesi muore in un incidente stradale

Un bimbo italiano di 16 mesi , Edoardo Antoniazzi, di Moriago della Battaglia, nel Trevigiano, è morto ai Caraibi in un incidente stradale che ha coinvolto 7 persone, di cui cinque italiani e due brasiliani. Il gruppo stava facendo una crociera sulla Msc "Orchestra": il dramma è avvenuto durante un'escursione in auto sull'isola di Dominica .

Feriti anche il padre e la madre del piccolo - Alice, la mamma del piccolo, è in ospedale in osservazione in via precauzionale mentre il padre, Loris Antoniazzi è stato già dimesso dopo aver ricevuto alcune cure mediche. Gli altri passeggeri del veicolo, due turisti brasiliani e altri due italiani, dopo essere stati assistiti in ospedale sono stati dimessi e sono tornati a bordo della nave.