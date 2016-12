Canna, isoletta scozzese sotto shock Primo furto negli ultimi 50 anni

16 giugno 2015 Canna, isoletta scozzese sotto shock

20:17 - Anche la piccola isola di Canna, nelle Ebridi scozzesi, per la prima volta in 50 anni ha conosciuto l'onta di essere teatro di un furto. Nell'unico negozietto, infatti, mai chiuso a chiave, sono spariti caramelle, tavolette di cioccolata e biscotti, oltre a sei cappellini di lana fatti a mano dalla proprietaria. Gli abitanti, meno di 20, sono tutti sotto shock. Ora stanno pensando a installare telecamere di sorveglianza.

A scoprire il fattaccio è stata la proprietaria del negozietto, Julie McCabe, visibilmente scossa.



Il locale rimane aperto anche di notte per lasciare i pescatori usufruire del collegamento wi-fi. Per chi vuole comprare qualcosa, c'è un vassoietto per lasciare i soldi oltre a un quaderno in cui indicare il tipo d'acquisto effettuato. . Julie sta pensando ad installare una telecamera di sorveglianza o chiudere a chiave il negozietto almeno di notte.