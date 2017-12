Canada, uccide puma e lo cucina: bufera su star della tv

E' una star della televisione canadese con la sua trasmissione sulla caccia . Ma stavolta ha passato il segno, uccidendo un puma e cucinandolo per i suoi fan sul web. Così su Steve Ecklund si è abbattuta una bufera, e a guidare l'indignata protesta sui social media è la ex first lady Laureen Harper.

L'attacco dell'ex first lady canadese - "Che persona ripugnante!", ha scritto su Twitter la moglie dell'ex premier conservatore Stephen Harper: "Cacciare un puma con i cani fino a che non è esausto e poi sparare a un animale spaventato, messo all'angolo e stanco. Si può spiegare solo per compensare un pene piccolo...", attacca senza mezzi termini la donna, che confessa di non tollerare l'idea che si possa uccidere per divertimento.



L'"impresa" di Ecklund - Ecklund, che conduce la trasmissione The Edge, aveva postato su Facebook le immagini della cattura e dell'uccisione del puma nello stato di Alberta, e poi quelle in cui organizza un barbecue con le carni dell'animale: "Dalla terra alla tavola nello stesso giorno", il suo commento a corredo delle fotografie con i suoi compagni di caccia. Forse non immaginava le reazioni. Gli insulti sul web non si contano, con l'ira degli animalisti che potrebbe travolgerlo.