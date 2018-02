California, sventato un nuovo attacco in una scuola

Una possibile nuova strage in un liceo è stata evitata dalle forze dell'ordine di Los Angeles, appena due giorni dopo l'uccisione di 17 persone in una scuola della Florida. Lo sceriffo della Contea ha detto che una guardia di sicurezza del liceo El Camino di Whittier ha neutralizzato uno "studente depresso" che minacciava di aprire il fuoco nella scuola. Durante una perquisizione, la polizia ha trovato in casa dello studente "diversi fucili e munizioni".