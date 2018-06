Buffett, pranzo con guru all'asta per oltre 3,3 milioni di dollari

Oltre 3,3 milioni di dollari (2,8 milioni di euro): è il prezzo pagato da un anonimo per pranzare con Warren Buffett. L'asta di beneficienza, tenuta come ogni anno su eBay, non ha segnato un altro record ma ha garantito alla Fondazione Glide che aiuta i senzatetto di San Francisco una notevole somma. Gli anni record sono stati il 2012 e il 2016, quando per sedersi a tavola con il guru di Omaha sono stati sborsati oltre 3,45 milioni di dollari.