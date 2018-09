Brexit, Tusk: "Posizione Londra dura, ma compromesso è possibile"

"La posizione britannica è sorprendentemente dura e inflessibile", ma "resto convinto che sia ancora possibile un compromesso buono per tutti" sulla Brexit. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in risposta alle dichiarazioni della premier Theresa May, all'indomani del vertice informale in Austria. "Dico queste parole - ha sottolineato Tusk - da stretto amico della Gran Bretagna e vero ammiratore della premier May".