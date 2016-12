La Gran Bretagna attiverà all'inizio del 2017, al massimo "entro marzo", l'articolo 50 del trattato di Lisbona per l'avvio formale dell'iter di divorzio dall'Ue. Lo ha detto il premier Theresa May alla Bbc nella giornata di apertura della Conferenza annuale del Partito Conservatore a Birmingham. In precedenza, in un articolo sul Sunday Times, aveva detto che l'attivazione sarebbe partita prima delle elezioni tedesche di settembre.