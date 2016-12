Brexit, Edimburgo: "Si avviino subito negoziati tra Scozia e Ue"

La first minister di Edimburgo, Nicola Sturgeon, ha invocato "l'avvio immediato" di negoziati fra l'Unione europea e la Scozia per "difendere gli interessi" del popolo scozzese. La grande maggioranza dei cittadini del nord del Paese infatti ha votato contro la Brexit, a differenza della gran parte degli elettori del Regno Unito.

Dopo il vertice a Edimburgo, la prima ministra scozzese ha spiegato che avrebbe chiesto di incontrare i leader dell'Ue e di "altri Stati membri" per valutare "tutte le opzioni possibili" per la Scozia. Nel referendum di giovedì il 62% degli scozzesi ha votato in massa per rimanere nell'Ue.