Brexit, ambasciatore Gb: "Ottimisti su accordo entro dicembre"

"Siamo ottimisti sulla possibilità di raggiungere un accordo per il Consiglio europeo di dicembre. Abbiamo ancora due o tre questioni da affrontare ma siamo vicinissimi a concludere la prima fase dell'intesa sulla Brexit". Lo ha detto l'ambasciatore britannico in Italia e San Marino Jill Morris. "In particolare sono stati fatti buoni progressi sui diritti dei cittadini e sul bilancio europeo dell'Irlanda del Nord", ha sottolineato.