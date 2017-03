Brasile, carne avariata: Ue minaccia nuovi blocchi a import

L'Unione europea minaccia di imporre nuovi blocchi all'ingresso di carne dal Brasile, se le autorità del Paese non adotteranno "misure decisive". Lo scrive il quotidiano online 'Estadao', citando un comunicato in cui l'Ue annuncia anche la decisione di restituire al Brasile i cargo delle imprese coinvolte nello scandalo della carne avariata che si trovino in pieno oceano e dirette verso l'Europa.