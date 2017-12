Un 27enne lupo solitario alquanto maldestro, probabilmente ispirato dall'Isis, ma che non avrebbe contatti con il gruppo terrorista: è il profilo di Akayed Ullah , l'immigrato bengalese arrestato per la bomba artigianale che aveva addosso , esplosa nel terminal di Port Authority , nel cuore di Manhtattan . Ullah, rimasto ferito gravemente, non aveva precedenti penali e non era nella lista dei sospetti estremisti del Bangladesh.

L'Fbi sta scavando nella vita del 27enne che avrebbe "agito per vendetta". Il giovane, entrato negli Usa con i suoi genitori e i suoi fratelli nel febbraio del 2011 con un visto da immigrato, ha ottenenuto poi una residenza permanente americana. Viveva a Brooklyn e, dal marzo 2012 al marzo 2015, aveva avuto una licenza come tassista di auto a noleggio. Poi era finito a lavorare per un'azienda che si occupa di materiale elettrico e avrebbe costruito l'ordigno proprio nel luogo di lavoro.



Secondo la polizia locale, il giovane non aveva alcun precedente in Bangladesh. Al momento, i dettagli sulla sua vita sono ancora scarsi ma sufficienti per poter affermare che si tratti di un lone wolf come l'attentatore di Chelsea, Ahmad Rahami, 28 anni, o come Sayfullo Saipov, l'uzbeko di 29 anni autore della strage di Halloween a sud di Manhattan, il 31 ottobre scorso.