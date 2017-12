11 dicembre 2017 21:28 Attentato a New York, fermato un 27enne del Bangladesh | Trump: distruggere le ideologie del male Lʼarrestato: "Lʼho fatto per vendicare Gaza dopo gli attacchi di Israele". La Casa Bianca: "Dobbiamo difendere le nostre frontiere"

Un inizio settimana incominciato nella paura a New York. Un'esplosione è avvenuta a Port Authority, la stazione centrale dei bus a Manhattan. Quattro i feriti. Fermato un 27enne, Akayed Ullah, originario del Bangladesh e da sette anni a Brooklyn. L'uomo ha detto di aver agito per vendicare i raid di Israele su Gaza. La Casa Bianca:"Trump vuole distruggere le ideologie del male. Dobbiamo proteggere le nostre frontiere".

Un uomo di 27 anni, originario del Bangladesh e residente a Brooklyn: è questo il profilo di Akayed Ullah, il giovane fermato dalla polizia di New York dopo l'esplosione di un ordigno a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42esima strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. L'attentatore, rimasto ferito nello scoppio accidentale di un "tubo-bomba", avrebbe inneggiato all'Isis.

"E' stato un attentato" - La polizia di New York sta indagando per terrorismo. L'uomo fermato sarebbe inftti stato ispirato dall'Isis. Lo afferma l'ex capo della polizia di New York, Bill Bratton, in un'intervista a Msnbc. "E' stato un tentato attacco terroristico", ha confermato il sindaco di New York Bill De Blasio.

Il 27enne avrebbe agito per vendicare i raid di Israele a Gaza - "Ho agito per vendetta", avrebbe affermato Akayed Ullah agli investigatori dell'Fbi, secondo quanto riportano alcuni media americani. Nello specifico avrebbe compiuto l'attacco contro Israele e contro gli ultimi raid di Tel Aviv sulla popolazione palestinese che vive a Gaza, avrebbe raccontato l'attentatore, che si è ferito a casusa dell'esplosione accidentale di un ordigno che aveva addosso, costruito anche questo sul luogo del lavoro. Il 27enne avrebbe una licenza scaduta come per condurre i taxi, gli iconici "yellow cab" di Manhattan, attualmente invece lavorerebbe presso un'azienda che si occupa di materiale elettrico.

La persona fermata dopo l'esplosione alla Port Authority aveva un tubo-bomba addosso che è esploso accidentalmente quando il sospetto si trovava su una banchina della metropolitana di New York attorno alle 7.30 del mattino. Lo ha detto una fonte ufficiale - che ha chiesto l'anonimato - alla Associated Press. Le linee della metropolitana di New York A, C e E sono state subito dopo evacuate. Il Port Authority Bus Terminal è la più grande stazione di pullman degli Stati Uniti. Ogni giorno vi transitano 230.000 persone.