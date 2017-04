Bimbo con malattia incurabile, Alta corte Gb: si può staccare la spina

A Charlie era stata diagnosticata una rara malattia genetica, la sindrome di deperimento mitocondriale, che provoca il progressivo indebolimento dei muscoli. Ora il bimbo è in terapia intensiva e, secondo i medici, non ha speranze di sopravvivere a lungo. Inoltre non è possibile escludere che non stia soffrendo. I dottori affermano di continuare a "sostenere i genitori in tutti i modi possibili, ma allo stesso tempo raccomandiamo ciò che riteniamo sia la cosa migliore per Charlie".