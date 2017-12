Berlino, trovate 200 munizioni vicino a un mercatino di Natale

Una borsa di plastica con circa 200 munizioni è stata trovata in un parcheggio sotterraneo di Berlino, non lontano dal mercato di Natale di Charlottenburg. Ad allertare la polizia sarebbe stato il responsabile del parcheggio. Dopo un primo allarme, gli inquirenti hanno escluso qualsiasi matrice terroristica. Le munizioni, ritrovate per caso, sarebbero state abbandonate nel parcheggio diversi anni fa.