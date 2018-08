Berlino, arrestato russo: "Preparava un attentato in Germania"

Un 31enne russo è stato arrestato a Berlino con l'accusa di voler commettere un attentato in Germania. L'uomo è sospettato di essere un complice di un 22enne arrestato lo scorso anno a Marsiglia perché trovato in possesso di armi da fuoco e di 3 chili di esplosivo: secondo le autorità francesi i due, estremisti islamici, progettavano di voler attaccare una località non specificata per "uccidere e ferire il maggior numero di persone possibile".