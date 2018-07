Belgio, preparava attacco in Francia: arrestata coppia iraniana

Una coppia, di origini iraniane, è stata fermata sabato in Belgio con l'accusa di stare preparando un attentato a Villepinte in Francia . Secondo gli inquirenti i due, entrambi sulla trentina, volevano colpire un comizio del gruppo di opposizione "Mujaheddin del popolo iraniano". Durante le perquisizioni la polizia ha trovato 500 grammi di esplosivo TATP e un detonatore nella loro auto.

Secondo quanto riportano i media locali i due, di nazionalità belga, sono residenti a Wilrijk, una cittadina vicino Anversa. Sabato la coppia è stata intercettata a bordo dell'auto dalla polizia di Bruxelles in un quartiere della capitale ed è stata arrestata dopo il ritrovamento dell'esplosivo.



I due sono stati incriminati "di tentato attentato terroristico e preparazione di un attacco terroristico". Anche un diplomatico iraniano, contatto della coppia, è stato arrestato in Germania, mentre una familiare è stata fermata in Francia. Perquisizioni sono state condotte in 5 località del Belgio ma nessuna informazione e' stata diramata in questo senso. "L'attentato è stato sventato grazie a una collaborazione tra la sicurezza dello Stato belga e le autorità giudiziarie francesi e tedesche", ha fatto sapere la procura belga.