Barzelletta sul presidente Trump: arriva su Facebook e in poche ore diventa virale

La storia è questa: a bordo di un aereo che sta per precipitare, Trump è in compagnia di Papa Francesco, della star dell'Nba Stephen Curry e di un bambino di dieci anni. I paracadute a disposizione, però, sono solo 3. Curry e Trump giustificano il motivo per il quale devono assolutamente salvarsi, poi salutano la compagnia e si lanciano dall'aereo. A quel punto il Papa è pronto a lasciare il terzo e ultimo paracadute al ragazzino, che spiega il perché il gesto altruista del Pontefice non è necessario: "Quel furbo del presidente si è buttato col mio zaino..."