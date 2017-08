Barcellona, fonti qualificate: "Moussa Oukabir è morto, due in fuga"

Moussa Oukabir, il giovane di origine marocchina considerato il presunto conducente del furgone della strage di Barcellona e dato in fuga, sarebbe in realtà uno dei terroristi uccisi a Cambrils. Nel blitz della polizia sarebbe morto anche Mohamed Hychami. Lo affermano fonti qualificate, secondo le quali si stanno aspettando le analisi biometriche per la conferma ufficiale. I terroristi in fuga restano così in due: Younes Abouyaaqoub e Youseff Aallaa.