Bando musulmani negli Usa, Trump verso vittoria alla Corte Suprema

Si profila un successo per Donald Trump alla Corte Suprema, dove si stanno decidendo le sorti di una delle principali promesse elettorali del presidente americano: il bando che vieta l'ingresso negli Usa ai cittadini provenienti da alcuni Paesi musulmani. Secondo i media americani, la maggioranza dei nove giudici costituzionali sembrerebbe infatti appoggiare il provvedimento. Per i magistrati, dunque, il tycoon non avrebbe abusato dei suoi poteri.