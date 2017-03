Auto sui pedoni ad Anversa, l'uomo fermato era ubriaco

Era ubriaco Mohamed R., l'uomo fermato dalla polizia ad Anversa, dopo aver imboccato con l'auto una strada pedonale ad altissima velocità. Parecchie ore dopo l'accaduto, le sue condizioni sono ancora tali da non permettere un interrogatorio. L'uomo non era noto ai servizi belgi e non era catalogato S (terrorista) da quelli francesi. Sarebbe legato al traffico di droga: nella sua auto sono infatti state trovate sostanze stupefacenti.