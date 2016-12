Australia, writer italiana dipinge il mega murales della speranza sul muro del museo

Un po' per le sue dimensioni, dieci metri di lunghezza e sette di altezza, un po' per l'intensità di sentimento che l'immagine trasmette, chi passa non può che fermarsi con il naso all'insù e ricordarsi, forse, di quando anche lui è arrivato in terra straniera alla ricerca di una possibilità.



"Ho voluto esprimere il doppio sentimento, fra quello che ci si aspetta di trovare in un mondo sconosciuto e la propria vita che si lascia alle spalle. E' una rappresentazione del viaggio come apertura sul possibile, ma anche come attesa e come sfida a se stessi e alla propria identità", spiega Pasquini.



Il murales inaugurato dal sottosegretario agli Esteri Vincenzo Amendola, in missione in Australia, è stato ispirato dalle opere della collezione del Museo italiano e della documentazione dell'Italian Historical Society.



"E' importante per gli italiani non dimenticare il loro passato e le loro storie di emigrazione, proprio in questi tempi in cui sono migranti dall'Africa e dal Medio Oriente ad arrivare per mare in Italia", ha detto Amendola. Fra i presenti l'ambasciatore italiano a Canberra Pier Francesco Zazo, il console italiano a Melbourne Marco Cerbo e i due parlamentari eletti nella circoscrizione comprendente l'Australia, Marco Fedi e il senatore Francesco Giacobbe.