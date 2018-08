Australia, primo sbarco di migranti dal 2014: profughi dispersi in una zona infestata da coccodrilli

L'operazione politico-militare “Sovereign Borders”, attuata negli ultimi anni dal governo australiano per difendere le coste dall'arrivo di imbarcazioni con a bordo immigrati clandestini, ha mostrato una prima falla. Per la prima volta dal 2014 infatti un gruppo di profughi è sbarcato sul territorio del Paese oceanico, nella zona di Port Douglas, nello stato del Queensland. Dopo il naufragio del peschereccio, gli occupanti si sono dispersi in una foresta di mangrovie infestata da coccodrilli.