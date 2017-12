Australia, la lettera di un papà: "A scuola attività sessista: ragazze al trucco e ragazzi dal ferramenta. Siamo nel '68?"

Le bambine in biblioteca per essere truccate e pettinate e i maschietti in gita al negozio di ferramenta. È “La giornata del ragazzo e della ragazza” , un’attività organizzata della Dubbo West Public School, in Australia . Tra gli studenti Ruby Callaghan , una 12enne che, invece, avrebbe preferito andare al negozio di ferramenta. Ma quando ha chiesto il permesso all’insegnante, lei le ha risposto che si trattava di un’attività “per soli ragazzi”. A raccontare l’accaduto il padre di Ruby, Stephen Callaghan , il quale ha scritto una lettera alla scuola per lamentarsi del'"attività sessista". Lettera poi pubblicata su Twitter e diventata virale.

La lettera - “Caro preside, devo portare alla sua attenzione un grave incidente accaduto ieri nella vostra scuola, dove studia mia figlia”, inizia così la lettera di Stephen Callaghan. “Quando Ruby è uscita di casa per andare a scuola correva l’anno 2017 - continua l’uomo - ma quando è tornata nel pomeriggio proveniva dal 1968”. Perché quest’affermazione? “Ruby - spiega Callaghan - mi ha informato che, lunedì, le ragazze andranno in biblioteca per essere truccate e pettinate, mentre i ragazzi si recheranno da Bunnings (negozio locale di ferramenta)”.



E conclude: "Potrebbe cercare una frattura spazio-temporale negli edifici della scuola? Spero che il problema venga risolto e che mia figlia e le sue compagne possano tornare nel nostro millennio, dove le attività scolastiche non sono determinate dal genere".



Il tweet - Il tweet dell’uomo è subito diventato virale. In tantissimi si sono congratulati con Callaghan per la lettera. Un neo esercito di fan costituito principalmente da genitori. Sempre su Twitter, il papà ha poi specificato che non ha mai pensato che la scuola lo abbia fatto con malizia, ma per “arretratezza”.



La replica della scuola - Come riporta il Daily Mail, la replica dell'istituto non si è fatta attendere: “La scuola è felice di accontentare tutti i bambini e di far scegliere loro le attività che preferiscono. Nessun genitore si era mai lamentato prima”.