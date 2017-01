Tanta, tanta freddezza e altrettanta prontezza. Un pescatore subacqueo del Nord del Qeensland (Australia), Daniel Kerry, solo così è riuscito a riprendere il momento dell'attacco fulmineo di uno squalo toro, con la telecamerina con la quale si era immerso, e a salvarsi da un pericolo che poteva diventare mortale. Un'esperienza da brividi, dunque, per fortuna a lieto fine.

Kerry, che era a metà immersione, a circa venti metri di profondità, ha visto arrivare dalle profondità lo squalo toro che fin da subito non mostrava di avere buone intenzioni.



Al momento del faccia a faccia con il predatore il sub è riuscito a usare il suo fucile da pesca e arpionare alla bocca l'animale, abbandonando poi l'attrezzatura per riemergere e salvarsi.