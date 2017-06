Attacco Manchester, Trump: "Killer sono dei perdenti". Sgomento tra i leader

"Non li chiamerò mostri perché a loro farebbe piacere - ha aggiunto Trump, sempre riferendosi ai responsabili della strage -. Da ora in poi li chiamerò perdenti malvagi, perché questo sono, dei perdenti, ricordatelo".



Papa: "Una violenza senza senso" - Papa Francesco è profondamente rattristato per il barbaro attacco ed esprime la sua "solidarietà alle vittime di una violenza senza senso". Elogia poi i generosi sforzi di emergenza e sicurezza e assicura le sue preghiere per i morti e i feriti.



Gentiloni: "Italia unita al popolo e al governo britannici" - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha scritto su Twitter che "l'Italia si unisce al popolo e al governo britannici. I nostri pensieri alle vittime dell'attacco di Manchester e alle loro famiglie".



Merkel: "La Germania è al vostro fianco" - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha manifestato la sua solidarietà ai britannici assicurando che "la Germania è al vostro fianco. Questo presunto attentato terroristico potrà solo rafforzare la nostra determinazione ad andare avanti con i nostri amici britannici contro coloro che pianificano e realizzano atti di disprezzo per il genere umano".



Netanyahu: "Il terrorismo è una minaccia globale" - Anche il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha condannato l'attacco di Manchester estendendo "le mie condoglianze alle famiglie delle vittime e auguro pronta guarigione ai feriti. Il terrore è una minaccia globale e i Paesi illuminati devono agire insieme per combatterlo in ogni luogo".



Nato "a fianco del Regno Unito" - "I miei pensieri sono con i giovani e tutte le persone colpite dal barbaro attacco di Manchester - ha twittato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg -. La Nato è al fianco del Regno Unito nella lotta contro il terrorismo".



Putin: "Crimine cinico e disumano" - "Condanniamo con forza questo crimine cinico e disumano - ha scritto Vladimir Putin nel suo telegramma inviato a Theresa May - e ci aspettiamo che i suoi ideatori non restino impuniti". Il presidente russo ha inoltre confermato la sua disponibilità a "rafforzare la cooperazione contro il terrorismo con i partner britannici sia su base bilaterale che nella cornice di ampi sforzi internazionali".



La condanna di Ankara: "Conosciamo questo dolore" - Una "forte condanna" è stata manifestata via Twitter dal portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha assicurato: "Turchia e Regno Unito continueranno la loro lotta congiunta e determinata contro il terrorismo in tutte le sue forme". Il ministero degli Esteri a diffuso una nota in cui scrive: "Offriamo le nostre più profonde condoglianze al Regno Unito e al suo popolo a nome del nostro Paese e del nostro popolo, che purtroppo conosce e sente il dolore di brutali assalti di questo tipo organizzati da poteri inumani".