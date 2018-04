Attacco jihadista in Mali, morto soldato delle Nazioni Unite

Un peacekeeper delle Nazioni Unite è stato ucciso e dieci soldati francesi sono stati feriti in un attacco jihadista avvenuto nel nord del Mali. Non c'è stata ancora alcuna rivendicazione, sebbene un certo numero di gruppi estremisti siano attivi nella regione. Per l'attentato sono stati utilizzati due veicoli, uno dei quali era contrassegnato come un veicolo militare maliano.