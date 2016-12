foto Ap/Lapresse

23:06

- Hanno inviato 50mila cd con canti di Natale per sponsorizzare la loro associazione, che lavora in soccorso degli orfani. Ma "SOS Villages d'enfants" ha avuto un'amara sorpresa, perché i dischi, nonostante sulle copertine fossero riportati i titoli di motivi natalizi, all'insaputa dell'associazione contenevano vecchi inni della Gioventù Hitleriana. E in Germania è scoppiata, feroce, la polemica.