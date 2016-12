foto Ap/Lapresse

10:32

- Il gelo record in Russia ha causato 123 morti, quasi 40 nelle ultime 48 ore. Lo riferiscono fonti mediche citate da Interfax. Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 345 persone. Nella regione di Mosca il termometro è sceso a -30 gradi, mentre in Siberia a -60. E il freddo non risparmia il Marocco: ieri è morto un neonato di 40 giorni, portando a cinque il numero di bambini rimasti vittime del gelo nel Paese.